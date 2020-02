Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele TNL Romania, Mara Mares, cel mai tanar deputat din legislatura 2016-2020, se afla in aceste zile in judetul Maramures, unde va participa la cea de-a 12-a editie a Scolii Memoriale “Gheorghe I. Bratianu” din Sighetu Marmatiei. Mara Mares a declarat ca peste 200 de tineri din intreaga tara…

- Romania de astazi este rodul istoriei care i-a adus pe romani in contact cu popoare si comunitati de identitati culturale ce au imbogatit nu doar patrimoniul nostru cultural, ci si diversitatea civilizatiei europene, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis luni de Ziua Limbii Elene.…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat sambata, la Conferinta de alegeri a PNL Bucuresti, ca Bucurestiul are nevoie de „spiritul liberal, de o organizare liberala” si de oameni care „stiu, pot si vor sa faca ceva pentru Romania”. UPDATE - Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,…

- Min. Sanatații: Triplarea tarifelor de rambursare a serviciilor medicale Foto arhiva Ministerul Sanatatii îsi propune sa tripleze tarifele de rambursare a serviciilor medicale, afirma secretarul de stat Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, este vorba în special despre domeniile…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat duminica, la o ședința a liberalilor din Sectorul 2, ca in politica nu mai merge „cu zaharelul”.El a spus ca e nevoie de oameni care "vor sa intre in cartile de istorie nu pentru ca au primit ceva in buzunar si pentru ca au facut ceva”…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat ca momentul de risc maxim privind situația din Orientul Mijlociu dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani a fost depașit, insa trebuie „sa ramanem vigilenți”. Intr-un interviu acordat Digi24, Geoana a explicat ca nivelul de alertare…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale, ca la implinirea a 101 ani de la Marea Unire, tot prin unire, romanii, cei din tara ori din lumea intreaga, vor reusi sa faca "fapte mari" pentru natiune. "Azi se implinesc 101 ani de la…