Stiri pe aceeasi tema

- 15 abonamente de telefonie mobila achitate fara baza legala de Primaria Marzanești in Eveniment / on 04/02/2020 at 13:33 / Faptul ca Primaria Marzanești cheltuie banii publici pe abonamente de telefonie mobila cu care instituția nu prea are treaba se știe, inca de prin vara anului 2016, cand in spațiul…

- MASURI… Controlul efectuat de Curtea de conturi la Primaria comunei Dodesti scoate in evidenta “probleme” de sute de mii de lei. Astfel, numai la capitolul “neinregistrarea sau inregistrarea eronata in contabilitate a unor operatiuni de intrare/iesire a unor elemente patrimoniale, Curtea de Conturi…

- Responsabilii unei comune buziene au reusit sa aduca prejudicii bugetului unitatii administrativ–teritoriale cat aproape jumatate din totalul prejudiciilor calculate de auditorii Curtii de Conturi pentru toate cele 39 de entitati verificate anul trecut la contul anual de executie bugetara 2018. Potrivit…

- Numeroasele schimbari efectuate in managementul Romatsa au constituit un factor perturbator in activitatea de elaborare și implementare a unei strategii concrete, care sa conduca la realizarea obiectivelor de performanța ale regiei, arata Raportul de activitate al Curții de Conturi pe 2019.Currtea…

- Procesul de privatizare a companiei aeriene AirMoldova de catre Civil Aviation Group SRL contra unei sume de 50 de milioane de lei, a fost realizat cu abateri de la cadrul normativ, iar deficiențile au influențat modul de evaluare a obiectului suspus privatizarii, astfel prețul cu care a fost vanduta…

- VERIFICARI… Curtea de Conturi a incheiat, de curand, un control la societatea de transport in comun din Vaslui, SC Transurb SA. Institutia a verificat cum s-au folosit resursele financiare ale sectorului public si urmeaza sa traga concluziile. De asemenea, aproape in aceeasi perioada cu controlul Curtii…

- Senatorul Uniunii Salvati Romania Dan Lungu sustine ca, in urma verificarilor Curtii de Conturi la Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), s-au constatat mai multe nereguli, intre care dubla finantare a unor proiecte culturale si majorarea nejustificata a unora dintre finantari.Parlamentarul…

