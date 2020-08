Cati ar fi implinit astazi celebrul Ioan Gyuri Pascu (video)

Ioan Gyuri Pascu a parasit "Divertis" in anul 2007 pe motiv ca nu ii placeau glumele cu tenta politica ale lui Toni Grecu, liderul grupului umoristic. A fondat mai multe formatii de succes in anii 1990, precum The Blue Workers sau Pacific, al caror solist a fost,Ioan Gyuri Pascu… [citeste mai departe]