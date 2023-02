Stiri pe aceeasi tema

- Ierarhia celor mai mediatizați primari de sector din București consemneaza o schimbare in fruntea clasamentului, semnaleaza cel mai recent studiu difuzat de mediaTRUST. In topul vizibilitații, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a intrecut-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. „mediaTRUST a…

- Pe fondul lipsei de supraveghere, copiii au devenit principalele victime ale incendiilor produse la locuințe. In cele mai multe situații, ei nu pot aprecia pericolele din jur și le lipsește puterea de a se salva din calea focului. Trei copii au murit in aceasta dimineața in urma unui incendiu care le-a…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoița anunța duminica, pe Facebook, ca i-a trimis o scrisoare primarului General, Nicușor Dan, scrisoare prin care ii cere sa convoace urgent o ședința cu toate primariile de sector pentru a discuta și stabili masurile ce trebuie luate rapid in vederea soluționarii…

- O femeie de 43 de ani din București a fost sfașiata de o haita de caini langa Lacul Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Iar de anul trecut, cand Ana mai fusese ataca fix in acelasi loc, pana acum autoritațile nu au facut nimic pentru siguranța oamenilor. Tragedia de acum ridica mari semne de intrebare…

- Primarul Ciprian Ciucu a reacționat duminica, printr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa ce au aparut informații conform carora Poliția Locala S6 fusese somata de ASPA privind pericolul cainilor din zona Lacul Morii: ”Nu ma spal pe maini! Am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala (…)…

- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- Apropierea Anului Nou și obiceiul de a aprinde petarde pun oftalmologii in garda. Un medic iși amintește cum un copil de 7 ani și-a pierdut ochiul: petarda i-a explodat in mana și i-a perforat ochiul. Alt tanar a ramas fara vedere, deși o noapte intreaga echipa medicala a incercat sa faca minuni.…