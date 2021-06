Robert Negoiță se ceartă cu Poliția pe Facebook după ce a fotografiat o autospecială parcată pe iarbă Primarul Robert Negoița a postat miercuri seara o fotografie pe pagina sa de facebook cu o mașina de poliție parcata pe spațiul verde. Primarul a cerut explicații Ministerului Afacerilor Interne, iar raspunsul a venit imediat: “Echipajul era in misiune.” Mașina aparținand Poliției Romane era parcata pe iarba, in fața unui centru comercial, iar Negoița a […] The post Robert Negoița se cearta cu Poliția pe Facebook dupa ce a fotografiat o autospeciala parcata pe iarba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

