- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- La o zi dupa tragedia de langa Lacul Morii, a aparut și prima reacție a primarului Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul lanseaza un atac la adresa primarului general, Nicușor Dan, și face acuzații la adresa ASPA. Totodata, dezvaluie ca o cunoștea pe Ana Oroș și precizeaza ca s-a deschis…

- Edilul Sectorului 1 Clotilde Armand i-a indemnat pe primarii din Bucuresti, in contextul cazului femeii ucise de caini in timp ce iesise la alergat in zona Lacul Morii, sa lase politica deoparte si sa se gandeasca cu totii la o noua lege a Capitalei pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete.…

- Catalina Tranescu, purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, a declarat sambata ca in prezent se afla in teren echipaje ale instituției care incearca sa identifice cainii implicați in atacul din aceasta dimineața. Reprezentanta ASPA a subliniat ca instituția are…

- Consilierii generali PNL au reacționat dupa scenele șocante de pe Lacul Morii, acolo unde o femeie a fost atacata și ucisa de maidanezi. "Sumele alocate anual pentru ASPA sunt imense! Vreau sa știu cine a oprit capturarea cainilor fara stapan. Sunteți platiți se ne protejați, nu sa tocați bugete pe…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca va sesiza DNA pentru nereguli depistate la Clubul Sportiv Municipal (CSM București) in urma unei verificari a Corpului de Control ce a vizat activitatea CSM in perioada 2017-2022. Conform primarului, este vorba despre acordarea de prime in valoare…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, anunța inceperea unei noi campanii de sterilizare gratuita pentru caini de rasa comuna in București. Edilul spune ca 5.000 de caini vor fi sterilizați, microcipați și inregistrați in Registru de Evidența al Cainilor cu Stapan, ca parte a acestei campanii derulate…

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il sfatuiește pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, sa suspende livrarea de energie termica in sediile PSD și PNL din București.