- Agentul FBI, Robert Hanssen, 79 de ani, acuzat de spionaj in beneficiul Moscovei, a fost condamnat in 2002 la inchisoare pe viața. A reușit sa scape de pedeapsa capitala dupa ce a pledat „vinovat”.

- La inceputul ”Operațiunii speciale”, Rusia a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați, care au fost trimiși in Ucraina. La un an și 3 luni de la inceputul razboiului, Ucraina anunța ca a ucis peste 200.000 de soldați ruși, ceea ce ar insemna ca primul val de soldați ai Rusiei au pierit in acest razboi,…

- Vadim Prohorov, avocatul opozantului rus Vladimir Kara-Murza, a fugit din Rusia, pe fondul amenințarilor ca va suporta consecințe pentru apararea disidentului in instanța. Acesta a declarat postului Vocea Americii ca „am parasit țara cu cateva zile inainte de pronunțarea verdictului. In prezent, nu…

- Criticul declarat al Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, a fost inchis pentru un sfert de secol de catre un tribunal din Moscova luni (17 aprilie), cea mai dura sentința de acest fel de cand Rusia a trimis zeci de mii de soldați in Ucraina anul trecut, dupa ce l-a gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni…

- SUA l-au monitorizat atent pe Antonio Guterres de la inceputul razboiului și s-au aratat nemulțumite ca șeful ONU este prea dispus sa se adapteze intereselor Rusiei in privința acordului cu cereale, potrivit unor noi documente secrete ale Pentagonului scurse pe rețelele sociale, scrie BBC.

- O persoana a fost gasita vinovata pentru complotul de asasinare a șefului serviciilor de informații Kirilo Budanov, a ministrului apararii Oleksii Reznikov și a unui activist ucrainean popular, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei, citat de Kyiv Independent. Acuzatul este din Luganskul ocupat…