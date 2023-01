Robert Glinţă se retragere definitiv din înot Robert Glința , inotatorul roman in varsta de 25 de ani, și-a anunțat retragerea din sportul de performanța. Campionul european a explicat ca a venit timpul „sa aiba grija de propria sanatate fizica, mentala, emotionala si spirituala”. Robert Glinta a anuntat, astazi, ca se retrage din inotul competitional. Campionul a explicat motivul retragerii intr-o postare pe Facebook. “A venit momentul sa fac in spate de la inotul competitiv. Prin suișuri și coborașuri, acest sport m-a invațat atat de multe și m-a facut cu adevarat sa devin omul mai bun care sunt astazi. Fie ca este vorba de durere sau glorie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

