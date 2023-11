Firma de producție a celebrului actor american Robert de Niro este obligata sa plateasca daune in valoare de 1,3 milioane de dolari unei foste asistente. Graham Chase Robinson, fosta angajata la Canal Productions, companie deținuta de Robert De Niro, l-a acuzat pe starul din „Taxi Driver”, „Raging Bull”, „Once Upon a Time in America” și „Bad Boys” ca i-a ordonat sa indeplineasca sarcini „stereotipe feminine”, chiar si dupa ce fusese promovata in functii de conducere in companie. Intre acele sarcini se numarau: spalarea cearsafurilor, datul cu aspiratorul in apartamentul lui de Niro sau organizarea…