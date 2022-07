Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a prezentat astazi, intr-o conferinta de presa, rezultatele finale la Evaluarea Nationala de anul acesta. El a aratat ca au fost inregistrate 21.854 de constestatii, mai multe decat anul trecut. In urma evaluarii lucrarilor contestate, ponderea elevilor cu medii…

- 162 de elevi au obtinut media 10 la prima sesiune a Bacalaureatului Foto: Arhiva. 162 de elevi au obtinut media zece la prima sesiune a Examenului de Bacalaureat, cei mai multi din Bucuresti. La nivel national, rata de promovare înainte de contestatii este de 73,3%, cea mai…

- Ministerul Educatiei a centralizat rezultatele inregistrate de absolventii clasei a VIII a care au sustinut Evaluarea Nationala EN VIII in perioada 14 17 iunie 2022. Rezultatele inainte de depunerea solutionarea contestatiilor au fost publicate la ora 10:30, pe site ul dedicat.Potrivit datelor furnizate…

- REPER, a patra platforma inființata de Dacian Cioloș in ultimii șase ani a fost ținta unor ironii ale foștilor colegi, membri cu greutate in USR, partidul care l-a ales pe Cioloș președinte in urma cu doar patru luni. Nici pagina de Facebook a partidului nu s-a viralizat la nivelul așteptat pentru platforma…

- Alti patru manageri ai spitalelor din subordinea CJ au primit „Foarte bine". O explicatie pentru evaluarea de la „Elena Doamna": managerul a fost pus in functie din mandatul anterior de la judet, al PSD. Dr. Gabriel Martinescu, managerul Maternitatii „Elena Doamna" din Iasi, a primit calificativul…

- A mancat un produs de la ”Carul cu Burgeri” și a crezut ca moare. Ieșeanul Bogdan Sandu a povestit ca a avut parte de o sarbatoare cumplita de Paște. Dupa ce a mancat burgerul, s-a chinuit doua zile, pana a chemat ambulanța. Rezultatele analizelor erau previzibile. Probleme de sanatate publica in municipiul…

- Rezultatele la simularea BAC 2022 se afișeaza astazi, notele obținute de liceeni nu vor fi insa trecute in catalog, fiind un reper in perspectiva examenului de bacalaureat care se va desfașura in luna iunie. Anul trecut, rezultatele la simularea bacalaureatului au fost sub cele din anii precedenți,…

- Dupa ridicarea starii de alerta si a restrictiilor din pandemie, numarul cazurilor de suspiciuni de cancer, precum si a celor diagnosticate a explodat efectiv in toata Regiunea de Nord-Est a tarii. Acest lucru se vede in saloanele supraaglomerate, dar si in cozile zilnice de la Institutul Regional de…