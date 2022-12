Robbie Williams şi Sam Smith vor cânta în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Cât costă biletele Robbie Williams si Sam Smith, headlineri la Summer in the City, vor canta pe 3 si 4 iunie, in Piata Constitutiei din Bucuresti, a anuntat organizatorul Marcel Avram in colaborare cu D&D, East European Production si Concerts East. Lor li se alatura Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts si multi altii care vor fi anuntati in curand. Abonamentele de doua zile sunt disponibile de vineri 16 decembrie de la ora 14:00 pe summercity.ro si iaBilet.ro cu preturi early bird pentru o perioada limitata. Cel mai mare entertainer al erei sale, Robbie Williams revine la Bucuresti dupa show-ul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sam Smith și Robbie Williams vor canta in București, la festivalul Summer in the City, care se va ține in Piața Constituției. Concertul va avea loc pe 3 și 4 iunie. Pe 3 și 4 iunie, in celebra Piața a Constituției din București, pionierul turneelor mondiale, Marcel Avram, va invita la cel mai mare festival…

- Culmea penibilului acestei ierni s-a inregistrat la Calafat, acolo unde o cantareața a animat piața goala, in cadrul targului de Craciun. Deși in jur era pustiu, iar cei doi, trei oameni care treceau prin zona nu asistau la concertul ei, cantareața lauda publicul pentru aplauze și le cerea sa ridice…

- Cantareața și actrița americana Irene Cara, cunoscuta mai ales pentru ca a cantat melodiile care au dat titlul filmelor „Fame” și „Flashdance”, a murit la varsta de 63 de ani, in locuința sa din Florida, informeaza CNN și The Guardian . „Aceasta este cea mai rea parte a meseriei de publicist. Nu-mi…

- Cantareata Rita Ora si scenaristul, regizorul si actorul Taika Waititi, castigator al unui premiu Oscar si al unui premiu Grammy vor fi gazdele "MTV EMAs" 2022. Evenimentul va avea loc in Dusseldorf pe 13 noiembrie, iar spectatorii din Romania vor putea sa urmareasca gala pe Comedy Central, pe 13…

- Louis Tomlinson canta in premiera in Romania pe 17 septembrie 2023 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Biletele se pun in vanzare pe 21 octombrie la ora 11:00 dar fanii iaBilet vor avea acces inca de pe 19 octombrie la un numar promotional de bilete daca instaleaza aplicatia iaBilet din AppStore…

- La inceputul anului 2018, Profit.ro anunta ca RADEF a intrat in insolventa la cererea in principal a Fiscului, care avea de incasat peste 25 de milioane de lei. RADEF a pornit pe piata, dupa Revolutie, cu un portofoliu de aproximativ 600 de sali de cinematograf si mii de angajati, iar la momentul insolventei…

- Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023, intr-un concert ce face parte din turneul mondial “Memento Mori”, la Arena Nationala, eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare vineri, la bilete.emagic.ro si in retelele iaBilet.ro si Entertix.ro, informeaza…

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori” si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro…