Stiri pe aceeasi tema

- Principala groapa de gunoi a capitalei Serbiei, unde zilnic se depoziteaza peste 4.500 de tone de gunoi, a luat foc. Orașul a fost acoperit de un fum dens, ceața și miros insuportabil, iar oamenii au fost sfatuiți sa stea in casa. La numai 17 kilometri de Belgrad arde cea…

- Salinele sunt locurile perfecte unde ne putem ascunde de canicula. La peste 100 de metri sub pamant, temperatura e constanta, iar aerul numai bun pentru tratarea bolilor respiratorii. Mii de oameni coboara zilnic in Salina Praid și, pentru ca numarul turiștilor e din ce in ce mai mare, a fost prelungit…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- Cristi Manaila, unul dintre cei mai cunoscuți cicliști de anduranța din Romania, a luat startul in cea mai mare provocare a carierei. Sambata, 24 iulie 2021, Cristi Manaila a pornit catre Norvegia, capatul de linie al unui adevarat maraton pe bicicleta, NorhCape4000 2021 cea mai lunga și dificila cursa…

- Afacerile din zona euro au inregistrat in iulie cea mai mare crestere din ultimele doua decenii, dar Covid-19 afecteaza increderea. Odata cu accelerarea vaccinarilor si cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restrictiile pe care le-au impus pentru a incerca…

- Tigrul de platan, o specie de insecta originara din America de Nord, face prapad in Romania. Desi are doar 3 mm, intepatura sa este extrem de dureroasa. Specialistii ne recomanda sa avem grija in aceasta perioada, mai ales ca insecta provoaca diverse alergii. In plus, parintii ar trebui sa aiba grija…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor a caror supravietuire depinde de transfuzia de sange, Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti au lansat, saptamana trecuta, un apel public pentru constientizarea importantei donarii de sange. Apelul a fost facut de Ziua Mondiala…

- Italia a inregistrat duminica 44 de decese asociate maladiei COVID-19, reprezentand cel mai scazut bilant zilnic din ultimele sapte luni si jumatate, in contextul in care aceasta tara isi continua in ritm accelerat campania nationala de vaccinare impotriva noului coronavirus, informeaza AFP.…