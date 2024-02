„Ro Alert” în județul Brăila după ce la Făurei a fost văzută o ursoaică cu pui „Ro Alert” in județul Braila dupa ce la Faurei a fost vazuta o ursoaica cu pui. In cursul nopții de joi spre vineri, la ora zero și 43 de minute, locuitorii din zona centrala a județului Braila au primit un mesaj „Ro- Alert – alerta extrema” prin care Inspectoratul pentru Situații de Urgența Braila ii avertiza pe braileni cu privire la „prezența unor urși in zona liniei de cale ferata – Faurei – Faurei-Sat” și ii sfatuia sa evite zona și sa ramana in locuințe, iar in cazul in care sunt obligați sa se deplaseze in acea zona sa pastreze distanța fața de animale. Prezența ursoaicei și a puilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Braila cauta o ursoaica cu pui care ar fi fost vazuta in cursul noptii de mecanicul unei locomotive si a fost emis un mesaj RO-Alert care informa despre prezenta animalelor in zona respectiva. Prefectul judetului, Iulian Timofei, a cerut primariilor din zona vizata sa fie pregatite…

- Alerta neobișnuita și in premiera in județul Braila. Mecanicul conductor al trenului IR 1862 Constanta – Iasi a semnalat prin 112 prezenta unei ursoaice cu pui in zona Faurei sat, judetul Braila. In urma sesizarii au fost constituite echipe de cautare, operatiunea fiind reluata si vineri dimineata,…

