Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul italian Giuseppe Conte au indemnat luni, la Ankara, la un armistitiu ”durabil” in Libia, unde beligerantii respecta de duminica un armistitiu care urmeaza sa conduca la un acord negociat la Moscova, relateaza AFP.

- Cei doi lideri beligeranti libieni efectueaza luni o vizita la Moscova pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP.

- Sir Laurie Bristow, care va parasi postul de ambasador al Marii Britanii la Moscova în ianuarie 2020, a recunoscut ca-i va fi dor mai mult de oamenii pe care i-a întâlnit si cu care a facut cunostinta în Rusia, citeazî Rador. Dupa cum transmite RBK, preluata de Rosbalt,…

- Pe 17 decembrie 2014, Washingtonul și Havana surprindeau lumea anunțand o apropiere istorica dupa o jumatate de secol de disputa. Cinci ani mai tarziu, idila s-a transformat in furtuna, cu riscul unei noi rupturi, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Seful diplomatiei din Luxemburg, Jean Asselborn, le-a cerut luni omologilor sai din Uniunea Europeana, o dezbatere privind recunoasterea Palestinei, pentru a ajuta, dupa parerea lui, la salvarea solutiei cu doua state, pusa în pericol de coloniile israeliene, relateaza Le Vif, citat de Rador.„Asistam,…

- Manifestațiile “vestelor galbene” de sâmbata s-au soldat cu 254 de rețineri, din care 173 la Paris, potrivit lui Christophe Castaner care a facut distincție între “mișcarea de origine” și “huliganii” “veniți sa se bata” sâmbata, potrivit…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a pus duminica la indoiala realizarea planului de integrare a tarii sale cu Rusia, in timp ce Belarusul a initiat o politica de deschidere fata de Occident, relateaza agentia EFE. "Nu facem aici un fel de alianta cu Rusia pentru a avansa cu tancurile…