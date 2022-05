Ritualuri ciudate în Mozambic - A vrut să taie organele genitale ale unui taximetrist Un barbat a fost reținut de polițiștii din Chimoio, in centrul Mozambicului, dupa ce a recunoscut ca a incercat sa taie organele genitale ale unui șofer de taxi, anunța BBC, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ritualuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr Raluca Neagu, a declarat ca in cursul zilei de miercuri a fost efectuata o prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, donatorul este un barbat de 41 de ani, care a suferit un traumatism…

- O dubla crima si sinucidere a avut loc la Moscova pe 18 aprilie 2022. Potrivit informatiilor preliminare, fostul vicepresedinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, si-a impuscat sotia si fiica inainte de a se sinucide. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un taximetrist din judetul Mehedinti a fost prins in flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie in timp ce incerca sa il mituiasca pe un politist pentru a nu-i intocmi dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta alcoolului…

- Rusia nu este categoric de acord cu declarațiile președintelui american Joseph Biden despre "genocidul" din Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana a propus, marti, noi norme pentru a stabili masuri comune de securitate cibernetica si securitate a informatiilor pentru toate institutiile, organele, oficiile si agentiile UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina se duce și informațional, fiecare parte incercand sa lase impresia ca este ”forța binelui”. Rușii acuza ucrainenii ca fac trafic de organe de la soldați, o informație extrem de greu de crezut, dar care este rostogolita cu toate forțele de Moscova. Fii la curent cu cele…

- Organele de urmarire penala au trimis in judecata opt inculpati pentru infractiuni la regimul rutier, unul dintre acestia - un barbat de 47 de ani -, fiind acuzat de savarsirea unui numar de 11.481 de acte materiale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Senatul a adoptat, miercuri, in plen, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege al Guvernului prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica au obligatia sa sprijine organele de aplicare a legii si organele cu atributii in domeniul securitatii nationale prin acordarea continutului…