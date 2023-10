Lucrarile de extindere și reabilitare a caminului cultural din centrul comunei Ipotești se desfașoara intr-un ritm bun, a anunțat primarul Dumitru Gulei. ”Se lucreaza bine. Etajul deja a fost ridicat. Punem acoperișul și iarna putem lucra la interior. Am pastrat numai pereții de la caminul vechi in rest am dat jos tot. Sala mare va […] The post Ritm bun de desfașurare a lucrarilor de modernizare și extindere a caminului din Ipotești first appeared on Suceava News Online .