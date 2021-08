Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat in termeni duri principalul partid de la guvernare, PNL, dupa scandalu l de la alegerile din filiala Timisoara, spunand ca PNL a ajuns sa faca alegeri „cu politia la usa”. Alegerea noului președinte PNL Timișoara s-a soldat sambata din nou cu un scandal,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat ”încalcari grosolane ale democrației interne” la alegerile din cadrul filialei Timișoara și a amenințat cu sancțiuni și anularea rezultatelor.Reacția liderului liberal vine în condițiile în care și a doua conferința de alegeri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca la PNL Timisoara au avut loc „incalcari grosolane ale democratiei interne”. Ludovic Orban ii acuza pe Alin Nica, Danut Groza, Alina Gorghiu si Bogdan Ghelbere de aceste fapte. „In calitate de presedinte al Partidului National Liberal, avand obligatia statutara…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la scandalul din PNL Timis, unde presedintele Alin Nica il acuza pe Ludovic Orban pentru neregulile de la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara. Daca Orban i-a dat o replica acida lui Nica, Citu ii multumeste liderului banatean pentru sustinere. "Mulțumesc…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, critica intr-o postare pe pagina sa de socializare Guvernul PNL-USR pentru modul cum a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Potrivit lui Cosmin Vasile, Oltenia risca sa ramana izolata de Europa din cauza lipsei de viziune…

- Președintele PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, a reacționat in stilu-i caracteristic, marți, dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia lui Andrei Dragila, longevivul director de la Horticultura. Ritivoiu comenteaza, ironic, ca in anul in care s-a nascut edilul, Dragila avea…