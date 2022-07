Rise Project: Mașinăria Uber, metode ilicite pentru extinderea pe noi piețe. Cum s-a impus Uber în România Scurgeri de informații privind corespondența confidențiala din interiorul Uber dezvaluie metode ilicite pentru a se impune pe noi piețe, inclusiv in Romania, dezvaluie jurnaliștii de la Rise Project și The Guardian . Practicile ilicite dezvaluite de jurnaliști Potrivit investigației jurnalistice, Uber a apelat la practici vechi ca sa obțina favoruri de la politicieni influenți. In acest sens, compania a avut o armata de consultanți externi care sa puna in funcțiune mașinaria de influența a decidenților politici. Intre 2014 și 2016, reprezentanții Uber s-au intalnit cu peste 100 de politicieni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

