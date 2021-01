Stiri pe aceeasi tema

- Deși așteptat cu multa nerabdare, crearea vaccinului anti-COVID intr-un timp poate prea scurt provoaca controverse și oarecare discrepanțe intre campaniile derulate in țarile care l-au cumparat. Deși au inceput un proces intens de imunizare impotriva COVID-19, țarile, in special cele europene, trateaza…

- Președintele Klaus Iohannis a vrut sa fie prima persoana care se va vaccina anti-Covid, pentru a fi un exemplu, dar specialiștii au considera ca toata campania de vaccinare ar avea de suferit exact la capitolul credibilitate, astfel ca l-au refuzat pe șeful statului. Specialiștii din cadrul grupului…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu recomanda statelor sa elibereze „pașapoarte de imunitate” pentru cei care și-au revenit din COVID-19, dar investigheaza perspectivele utilizarii certificatelor de vaccinare electronica, a declarat joi un expert medical al OMS, conform Reuters. „Ne uitam foarte atent…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Vaccinul impotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer si Biontech este „eficient 90%”, potrivit anuntului facut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit in urma primei analize intermediare a testului lor, aflat in faza a treia, ultima inaintea unei omologari, relateaza AFP.…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…