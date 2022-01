Stiri pe aceeasi tema

- Lista localitaților cu incidența mai mare sau egala cu 3/1000locuitori 10.01.2022Nr.crt.JUDEȚLocalitatePopulațieCazuriIncidența1SUCEAVAMUNICIPIUL RADAUTI367832025,492SUCEAVAORAS SALCEA11419595,173CLUJMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA33680016925,024BRASOVORAS PREDEAL4793245,015ARADORAS PANCOTA8314414,936SUCEAVAMUNICIPIUL…

- In unele locuri maximele au fost cu 15 grade peste normalul perioadei. In toate cele cinci zile din acest an temperaturile au depașit 17 grade in țara, lucru fara precedent.Maximele au fost de +18,3 C la Ramnicu Sarat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Targu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj…

- Romanian tourists spent 45 million euros on New Year's Eve for foreign destinations and 30 million euros for domestic ones, preferring rural resorts and Prahova Valley, according to the National Association of Travel Agencies of Romania (ANAT), Agerpres reports. Thus, on Prahova Valley, Predeal,…

- Astazi, in sud-vestul tarii vremea se va mentine deosebit de calda pentru inceputul lunii ianuarie, in timp ce in rest valorile termice vor fi mai scazute fata de intervalul anterior, dar se vor situa peste mediile multianuale. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei…

- „Hotelierii din Romania au inceput sa ofere, pentru Revelion si Craciun, tarife diferite, flexibile, in functie de pachetul turistic ales, nemaivorbind despre sume fixe. Multe hoteluri promoveaza pachetele standard, cu cina festiva, dar si pachete la care clientul isi adauga serviciile in functie de…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) anunța ca vremea se va raci in mare parte din țara și in unele zone se va depune chiar un strat semnificativ de zapada. Fenomenele vizate sunt precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului in zona montana inalta. Temporar va ploua, in general…

- 5 noiembrie 2021 este una dintre cele mai calde zile de noiembrie de când se fac masuratori meteo. La Calarași au fost peste +28 C și în alte câteva localitați maximele au trecut de 27 de grade, arata datele ANM. Și joi a fost extrem de cald în țara: la Fagaraș, orașul situat…

- Astazi, in vestul si nord-vestul tarii vor fi innorari, temporar va ploua si se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, in regiunile vestice vor fi rafale de 55...70 km/h, iar local in cele nordice, centrale si estice, se vor inregistra viteze…