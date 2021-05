Risc de tulpină olimpică! Semnalul de alarmă al medicilor japonezi Asociația Medicilor din Japonia a lansat un apel privind reanalizarea oportunitații desfașurarii Jocurilor Olimpice, in contextul in care rata de infectare cu coronavirus este in continua creștere in țara. Liderul asociației a avertizat ca, daca pana in luna iulie nu se va reuși o scadere semnificativa a numarului de infecții, dupa ce mii de oameni vor sosi in țara din strainatate, Japonia se va confrunta cu un nou val. Corespondentul BBC transmite, potrivit RADOR, ca aproape zilnic sunt emise in Japonia avertizari cu privire la desfașurarea competițiilor in luna iulie. Joi, medicii japonezi au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

