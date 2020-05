Risc de focar? Cei 49 de contacți ai asistentei de la Căminul de Bătrâni continuă să lucreze Asistenta șefa de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Craiova, care a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a intrat in contact, pana la sosirea rezultatului testului, cu toți angajații care revenisera la locul de munca dupa cele 14 zile de izolare la domiciliu. Problema este ca aceștia raman la locul de munca pana la testare. DSP confirma ca exista 49 de contacți ai asistentei la locul de munca. In cadrul anchetei epidemiologice, s-au mai stabilit și patru contacți de familie. Asistenta este asimptomatica și a fost testata deoarece algoritmul de testare modificat la finalul lunii aprilie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

