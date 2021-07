Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate foarte bune pentru sportivii legitimați la CSC Ghiorda și Giarmata Vii, dar și la Moșnița Noua. Micii luptatori au reușit sa caștige mai multe locuri pe podium in competiția Grand Tournament, desfașurata in weekend la Satu Mare.

- Ripensia Timisoara e de astazi la Buzias pentru un stagiu centralizat care se va incheia pe 9 iulie. Antrenorul Cosmin Petruescu mizeaza pe 23 de jucatori in aceasta perioada. Ros-galbenii nu au efectuat pana acum transferuri, axandu-se pe promovarea mai multor juniori din propria academie. Singurii…

- Ripensia Timisoara si-a completat organigrama cu un manager general la nici trei saptamani de la anuntul online pentru gasirea persoanei potrivite. Cel care a fost numit in functie e Vlad Bura, un avocat timisorean care s-a remarcat in perioada petrecuta pe banca celor de la CSC Ghiroda si Giarmata…

- „O scoala europeana pentru copiii nostri” Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra Neamt a luat fiinta in 1990, prin transformarea Liceului Industrial, cu profil constructii si lucrari publice, in Grup Scolar cu profil Economic Administrativ – invatamant liceal, profesional si postliceal. Școala…

- Serviciile secrete britanice au anuntat lansarea ''spionajului verde'', cu operatiuni prin care vor incerca sa verifice daca alte tari, in special ''cei mai mari poluatori ai lumii'', isi respecta angajamentele in materie de combatere a schimbarilor climatice, relateaza AFP. ''In domeniul…

- Serviciile de informatii externe (SVR) ruse au numit joi "delirante" acuzatiile Washingtonului, care a sanctionat Moscova pentru rolul sau in atacul cibernetic masiv ce a vizat compania americana SolarWinds in 2020, relateaza France Presse. "Sa spunem doar ca aceste deliruri nu sunt decat…

- Productivitatea și eficiența vor crește ca urmare a utilizarii tehnologiei 5G, care va schimba modul in care funcționeaza multe sectoare economice, serviciile pentru consumatori și competențele angajaților, contribuind cu 1,3 trilioane de dolari la PIB-ul global pana in 2030, arata raportul PwC „The…