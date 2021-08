Stiri pe aceeasi tema

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la Sanatatea Cluj, intr-un meci ce va contra pentru turul II al Cupei Romaniei. Cele doua echipe s-au mai intalnit de trei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ripensia si-a prezentat azi lotul pe care-l are la dispozitie la startul editiei 2021-22. Antrenorul Cosmin Petruescu are sub comanda 33 de jucatori, multi dintre ei tineri, astfel ca suporterii ros-galbenilor nu ar trebui sa se astepte la minuni in teren. Sambata, timisorenii din Fabric primesc vizita…

- Ripensia Timisoara a oficializat inca doua inregimentari. Tinerii Robert Stoica si Razvan Rotea vor evolua in noul sezon al Ligii 2 pentru ros-galbeni, care, la fel ca si concitadinii alb-violeti, au ajuns la noua achizitii estivale. „Ripi” a inregistrat mai multe sosiri decat plecari. E adevarat ca…

- Ripensia Timisoara a oficializat inca doua inregimentari. Tinerii Robert Stoica si Razvan Rotea vor evolua in noul sezon al Ligii 2 pentru ros-galbeni, care, la fel ca si concitadinii alb-violeti, au ajuns la noua achizitii estivale. „Ripi” a inregistrat mai multe sosiri decat plecari. E adevarat ca…

- Sezonul oficial 2021-2022 in fotbalul autohton va fi deschis de meciurile din primul tur al Cupei Romaniei, faza naționala. Cele doua echipe din județul nostru care vor intra in competiție inca din turul I, este vorba de Juniorul Suceava și Șomuz Falticeni, se vor intalni in meci direct, ...

- Victoria splendida reușita de Sorana Cirstea in turul secund la Wimbledon cu Azarenka face inconjurul lumii! Asociația Tenisului Feminin (WTA) a postat un mesaj superb dupa ce „Sori” s-a calificat in turul 3 la Wimbledon! „O victorie mare intr-un turneu mare! Sorana Cirstea a eliminat-o pe victoria…

- Irina Begu s-a calificat, miercuri seara, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic cu 7-5, 6-7 (7), 6-3, informeaza news.ro.

- Astazi la București a debutat turneul Cupei Romaniei, competiție ce se desfașoara pe parcursul a șapte zile in capitala Romaniei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!