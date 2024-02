Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, locul 26 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Doha, faza in care o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, potrivit news.ro. In primul tur, Cirstea a invins-o pe americanca Sloane Stephens, numarul 39 mondial, scor 6-3, 6-2, intr-o…

- Naționala U19 a Romaniei, pregatita de Adrian Dulcea, și-a incheiat stagiul de pregatire desfașurat saptamana aceasta cu un amical disputat impotriva Progresului Spartac. „Tricolorii” s-au impus cu 4-2 in meciul jucat la Buftea. La ultima reprezentație inaintea meciurilor de la Turul de Elita, programate…

- CFR Cluj, cu Adrian Mutu aflat la primul meci pe banca tehnica, a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1, luni seara, pe teren propriu, in epilogul etapei cu numarul 23 a Ligii 1. CFR a deschis scorul prin Daniel Birligea, in minutul 36, cu un sut superb din intoarcere, dupa o pasa furnizata […]

- In turul 2 al competiției, CSM Bacau o va infrunta pe CSM Targu-Jiu in manșa unica, pe 17 februarie, pe teren propriu Sorții au decis ca in turul 2 al Cupei Romaniei la handbal feminin, divizionara A CSM Bacau sa o aiba adversara pe CSM Targu-Jiu. Confruntarea se va desfașura in manșa unica, pe 17 […]…

- Liderul din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a inceput perfect anul 2024, dupa ce s-a impus in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata formatiei FC Augsburg. „Farmacistii” antrenați de Xabi Alonso au marcat golul victoriei in timpul aditional al meciului de la Augsburg, prin campionul mondial argentinian…

- Debut perfect pentru italianul Diego Longo pe banca tehnica a Chindiei Targoviște! Astazi, cu noul antrenor la timona, formația dambovițeana a invins cu 2-0 pe CS Tunari, in deplasare, intr-un joc ce a contat pentru etapa a 14-a a Ligii a 2-a. In disputa cu ilfovenii, golurile Chindiei au venit in repriza…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 17 ani a invins Estonia cu scorul de 3-0 și s-a calificat in Turul de Elita al Campionatului European din 2024. Unul dintre protagoniștii aceste campanii a fost Matyas Laszlo, fost jucator al ACS Kinder Sangeorgiu de Mureș, care a fost și integralist la toate…

