- Ripensia nu a avut un start de Liga 2 asa cum si-a dorit, fiind in zona retrogradarii, dar isi poate verifica potentialul lotului si prin intermediul Cupei Romaniei. Maine, ros-galbenii evolueaza la Sannicolau Mic, in deplasare cu Soimii Lipova, formatie pe care a intalnit-o de doua ori in perioada…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un nou adversar cel putin complicat – Gloria Buzau, grupare care a aratat ca poate bate pe oricine din Liga 2. Antrenorul Cosmin Petruescu spera totusi la un rezultat pozitiv desi ros-galbenii se confrunta in continuare cu probleme de lot. Mai mult, a aparut si…

- „Ripi” are pana acum un bilant destul de bun in testele verii. Singura formatie care i-a invins pe ros-galbeni, divizionara C Soimii Lipova, a fost invinsa astazi de Ripensia in „returul” de la Sannicolau Mic. Timisorenii s-au impus cu 4-1 iar doua dintre reusitele oaspetilor i-au apartinut sarbului…

- In acest moment sunt 2.729 de persoane au murit in Romania, pana acum, din cauza infectarii cu COVID 19, iar lupta disperata pentru obținerea unui posibil vaccin se da la nivel mondial. Romania s-a inscris pe lista pentru vaccinul anti COVID-19 Cu un dramatic bilanț, in acest moment, de 62.547 de cazuri…

- Dupa ce toți cei enumerati mai sus s-au vindecat de coronavirus, filmarile pentru Te cunosc de undeva au putut fi reluate. Se pare ca situația a revenit la normal și nu mai exista niciun pericol de infectare cu coronavirus la Antena 1, potrivit unui mesaj postat de Alina Puscas pe retelele de socializare.…

- ​O jucatoare care urma sa participe la turneul de la Palermo a fost testata pozitiv la Covid-19, insa competitia, care va incepe luni, se va desfasura conform planificarii, a anuntat sambata WTA, scrie Reuters.WTA nu a indicat despre cine este vorba, dar a mentionat ca jucatoarea a fost izolata, iar…

- Inca un membru al echipei Acces Direct a fost confirmat pozitiv la Covid-19. Pana in prezent, se știa ca Vulpița, Viorel și un reporter sunt infectați. Anunțul a fost facut de Mirela Vaida. Incepand de...

- Valeriu Munteanu unul dintre participanții activi la protestele organizate pentru susținerea moțiunii de cenzura supranumita de presa Moțiunea Candu-Sandu-Plaha-Șor, a fost testat pozitiv la COVID19. Anunțul a fost facut chiar de catre politicianul declarat unionist pe pagina sa de facebook. Acesta…