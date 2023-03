Stiri pe aceeasi tema

- Dumbravita a intalnit in ultima etapa a sezonului regulat Otelul Galati, echipa cu jucatori ce au strans sute de meciuri in Liga 1, exemple fiind Fatai sau Neagu. Cu toate ca oaspetii au venit doar la victorie, pentru a incepe play-off-ul de cat mai sus, Dumbravita a facut un meci bun si a reusit un…

- Dupa cum v-am informat, Poli Iasi disputa maine ultima partida oficiala din sezonul regulat al esalonului secund. Echipa ieseana primeste vizita gruparii bucurestene Progresul Spartac, in fata careia este mare favorita. Diferentele uriase dintre cele doua grupari, existente pe toate palierele, sunt…

- Ripensia Timișoara a cedat in cele din urma intr-un joc inceput bine pe terenul favoritei clare Concordia Chiajna. Gazdele s-au impus cu 2-1 dupa un gol marcat in minutul 89. In schimb, CSC Dumbravița și-a continuat și in runda a 18-a evoluțiile pozitive la primul impact cu Liga 2, obținand un punct…

- Echipa de fotbal CS Minaur nu are fața de Liga 2, ca sa ne exprimam intr-un mod neacademic. Nu spunem noi, o spun rezultatele echipei care acum este printre ultimele din clasament, deși spera la accederea in Liga I. Un vis frumos, dar cam nerealist. In ultimul meci disputat pe teren propriu, CS Minaur…

- Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, sustine ca exista multi medici care doresc sa se intoarca in tara, precizind ca daca autoritatile au ce se le ofere, ei doresc sa revina in Romania. Ea a precizat ca trebuie scazuta birocratia pentru recunoasterea diplomelor in vederea angajarii…

- Paula Milea a ignorat complet regulile de circulație! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au surprins imaginile care demonstreaza ca atunci cand se ambiționeaza, nici regulile pe care le-a invațat la școala de șoferi nu ii mai stau in cale celebrului designer.

- Ripensia Timisoara continua sa anunte plecari aproape pe banda rulanta in aceasta pauza competitionala. Cea mai recenta despartire, anuntata astazi, este cea de mijlocasul ofensiv Samuel Zimta, abia sosit la inceputul sezonului si care a fost titular in 11 din 12 meciuri din campionat. Zimta (22 ani)…

- Meci dramatic la Sala Sporturilor, unde, in etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal masculin, CSM Constanta a primit vizita Stelei Bucuresti. Oaspetii au avut initiativa in prima repriza, pe care au terminat-o in forta, cu doua goluri consecutive in ultimul minut, astfel ca, la pauza, tabela indica…