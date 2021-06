Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara e de astazi la Buzias pentru un stagiu centralizat care se va incheia pe 9 iulie. Antrenorul Cosmin Petruescu mizeaza pe 23 de jucatori in aceasta perioada. Ros-galbenii nu au efectuat pana acum transferuri, axandu-se pe promovarea mai multor juniori din propria academie. Singurii…

- De la Ripensia Timisoara s-a plecat in ultimii ani la echipe din Liga I. Destinatia cea mai accesata in ultima vreme e UTA, acolo unde a fost imprumutat Tudor Calin, in mod inedit, pentru doua sezoane. Calin (20 ani) a marcat trei goluri in 24 de partide pentru „Ripi” in sezonul trecut al Ligii 2. […]…

- LPF a publicat 11-le ideal al Ligii 1 in stagiunea 2020-2021, iar doi fotbaliști ai campioanei se afla printre remarcați, in timp ce tehnicianul formației din Gruia a fost desemnat antrenorul sezonului.

- Ripensia a batut in cuie primele date legate de noul sezon de Liga 2. Ros-galbenii se vor reuni in mai putin de trei saptamani si vor efectua un cantonament de vara a carui locatie inca nu a fost insa stabilita deocamdata. Antrenorul Cosmin Petruescu suna adunarea luni, 21 iunie. Apoi, in urmatoarele…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri, 12 mai, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala, ca va folosi in meciurile amicale cu Georgia si Anglia o serie de jucatori tineri, care ar putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Vom incerca…

- Ripensia Timisoara are parte maine de o partida decisiva pentru deznodamantul finalului de sezon. Ros-galbenii trebuie sa o invinga pe Metaloglobus Bucuresti pentru a nu depinde de rezultatul de la Cluj, dintre „U” si Recea, ultima e contracandidata ros-galbenilor la evitarea pozitiei de baraj din play-out…

- Atacantul englez Alan Shearer, ex-Newcastle United, si atacantul francez Thierry Henry, ex-Arsenal, au devenit primii doi jucatori inclusi in Premier League Hall of Fame, galeria vedetelor din prima liga engleza de fotbal, transmite Reuters. Shearer este golgheterul all-time al Premier League, cu…

- Ripensia Timisoara a inceput partea a doua a sezonului cu o remiza, scor 1-1, pe terenul celor de la Farul Constanta. Gazdele au condus cu 1-0 in urma unu penalty, dar Mihai Ene a inscris un nou gol important in deplasare si tarziu in meci. In urma acestei runde, ros-galbenii s-au indepartat insa la…