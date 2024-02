Stiri pe aceeasi tema

- In 18 ani de activitate, ARACIP a reușit sa evalueze 1.500 de școli din cele peste 6 mii existente, scrie intr-un mesaj pe Facebook fostul președinte al Agenției Romane de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar, .... The post STANDARDE DE CALITATE Cele mai cunoscute colegii și școli din…

- O cladire emblematica din municipiul Satu Mare, situata pe strada Horea, la numarul 6, iși va recapata stralucirea de altadata. Urmeaza sa fie reabilitata, iar reparațiile vor incepe cu fațada și cu acoperișul. The post MUNICIPIUL SATU MARE Imobilul de pe Horea ocupat abuziv de oamenii strazii va fi…

- Metoda de educație preventiva a Sfantului Ioan Bosco este aplicata cu succes de 29 de ani in centrul de zi pentru copii din Satu Mare care ii poarta numele. The post EVENIMENT SOCIAL Centrul de zi „Don Bosco” și-a comemorat patronul spiritual first appeared on Informatia Zilei .

- Astazi, 06 februarie, la ora 08.37, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, pe D.J. 184, la ieșire din localitatea Șurdești spre Cavnic, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. The post Accidente rutiere produse la Șurdești și Baia Mare. Șoferi…

- Parlamentarul Radu Panait din partea USR a susținut o conferința de presa la sediul partidului, alaturi de reprezentanți ai PNL Satu Mare. Acesta a abordat, in principal, subiectul bugetului pentru anul 2024 al municipiului Satu Mare. The post CONFERINȚA DE PRESA Deputatul Radu Panait: bugetul municipiului…

- Posibile depasiri ale cotelor de aparare pe rauri din 15 bazine hidrografice, pana miercuri. Cod portocaliu in intervalul 13.12.2023 ora 16:00 ndash; 14.12.2023 ora 12:00, pe anumite sectoare de rauri din judetele: Satu Mare, Maramures, Bihor, Hunedoara, Arad, Alba, Timis si Caras Severin.Cod galben…

- INHGA a emis, duminica, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la miezul noptii pe rauri din judetul Satu Mare. De asemenea, a fost emis si un Cod galben de viituri, valabil pana marti, pe rauri din bazinele hidrografice din judetele Satu Mare si Bihor.

- Intreaga comunitate a Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu”, elevi, parinți și cadre didactice, se alatura Societații Naționale de Cruce Roșie, filiala Cluj in misiunea umanitara a acesteia de a sprijini copii cu statut economic scazut, din comunitați izolate, cu risc de abandon școlar.