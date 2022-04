Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a tras intr o parcare cu un pistol letal a fost identificat si condus la audieri, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Arges.In ziua de 30 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges s au sesizat, din oficiu, in urma…

- Nr. 176560 153 din 27 aprilie 2022 BULETIN DE PRESA CERCETARI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIEI DE DEPOZITARE A INGRASAMINTELOR CHIMICE La data de 26 aprilie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au derulat activitati pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala…

- Trei tineri din Unirea sunt acuzați de comiterea infracțiunii de braconaj, dupa ce au fost depistați de polițiști pe un fond de vanatoare din apropierea localitații Orodel. Oamenii legii au confiscați cei cinci caini rasa ogar, gasiți in mașina suspecților. Potyrivit oamenilor legii, incidentul a avut…

- Joi, 14 aprilie, in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare un exemplar de caprior, care era deținut ilegal in captivitate in curtea imobilului a atacat doua persoane. La fața locului…

- Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, data de 25 martie a fost desemnata Ziua Politiei Romane. Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat si pe actualul drapel al Politiei Romane. Articol aparut in…

- Controale ale polițiștilor din Alba, la o firma de dezmembrari auto: 10 tone de deșeuri nepericuloase și 1.300 de litri de deșeuri periculoase, confiscate Controale ale polițiștilor din Alba, la o firma de dezmembrari auto: 10 tone de deșeuri nepericuloase și 1.300 de litri de deșeuri periculoase, confiscate…

- Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publica, au desfașurat sambata, 12 februarie, doua percheziții domiciliare in comuna Daneș, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea…

- La data de 2 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii Poliției Orașului Lehliu-Gara au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat, de 47 de ani, din comuna Dor Marunt, județul Calarași, banuit de trafic de produse toxice.…