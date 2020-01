Ridicarea popririlor va fi mai rapidă de luni. Ordonanța, publicată în Monitorul oficial Fiscul va pune poprire în limita sumelor înscrise în actele de executare silita, iar procedura va fi mai rapida, conform unei Ordonanțe de modificare a Codului de procedura fiscala publicata în Monitorul oficial. Aceasta va intra în vigoare în 3 zile.



Chiar într-o postare pe rețelele de socializare, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a reamintit de acest act normativ prin care:



• Se da posibilitatea înființarii și ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale, în limita sumelor înscrise în actele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

