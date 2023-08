Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Sposub a povestit pe una dintre rețelele de socializare ce a pațit cand a ieșit singura in oraș. Fosta iubita a lui George Burcea nu poate uita aceasta intamplare.De cand a ramas singura, Viviana Sposub incepe sa iși reia vechile activitați. Fosta iubita a lui George Burcea a povestit celor…

- Jurasica Adventure Park, singurul parc tematic de dinozauri de la malul marii, a deschis campania “Impreuna in lumea dinozaurilor”, prin care ofera acces gratuit in parc copiilor bolnavi de cancer sau cu dizabilitați. Cel mai mare parc tematic de dinozauri de pe litoral Aflat in stațiunea Neptun (str.…

- Toata lumea il știe pe celebrul Rica Raducanu, fostul portar al Rapidului și al Naționalei Romaniei, iar acesta se bucura de fiecare data cand turiștii ii trec pragul localului sau din Neptun. Intr-un dialog exclusiv cu Impact.ro, fanii pot afla cați bani costa un șnițel de pui și o ciorba de burta…

- Rica Raducanu și-a redeschis terasa din Neptun, unde tot el ii servește pe clienți. Fostul portar nu ține cont ca este patron, ci iși dorește ca cei care vin sa manance in localul lui sa se simta bine.Rica Raducanu a anunțat ca și-a redeschis terasa de la mare. Dupa o cariera impresionanta in fotbal,…

- Rica Raducanu s-a angajat la mare, la terasa unor prieteni buni. In varsta de 77 de ani, legendarul portar al naționalei de fotbal imbina distracția cu munca, fiind responsabil cu socializarea, clienții fiind extrem de incantați sa fie serviți de jucatorul de istorie pentru fotbalul romanesc. Portarul…

- Revin șușanele, de la malul marii, cu mult umor, muzica ușoara, populara și dance. Nu vor lipsi insa nici manelele. Impresarul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, numele artiștilor de top, care vor urca pe scena, pentru a distra turiștii. Iata și cat…

- Avand roluri de jurați ai ediției speciale iUmor, Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au fost luați la roast de Mitica Dragomir și Marius Șumudica. „In apararea lor“, magicianul Robert Tudor a pregatit un truc de senzație, iar jurizarile nu au fost atat de dure precum glumele „acide“ ale…

- O femeie, in varsta de 33 de ani, a condus un autoturism pe strada Neptun din Giroc, iar la intersecție cu Calea Timișoarei nu a respectat semnificația indicatorului stop și l-a determinat pe un motociclist in varsta de 29 de ani, sa franeze brusc pentru a evita impactul. Motociclistul a cazut pe partea…