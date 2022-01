Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara a fost invinsa de bulgaroaica Viktoria Tomova, cu 6-2, 6-1, vineri, la Melbourne, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open. Bara (26 ani, 136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 minute. Romanca a avut procentaje scazute la serviciu, castigand…

- Joi dimineața a avut loc tragerea la sorți de la Australian Open 2022, turneu de Grand Slam programat in perioada 17 – 30 ianuarie, iar cele cinci romance acceptate direct pe tabloul principal pot incepe analiza adversarelor. Simona Halep (15 WTA) a fost norocoasa la tragerea la sorți! Prima „racheta”…

- Sorana Cirstea (Romania, 39 WTA) a debutat in noul sezon cu o victorie impresionanta, nelasandu-i niciun game adversarei de la WTA Melbourne 2 , Varvara Gracheva. Sorana Cirstea a inceput fantastic sezonul 2022, trecand cu 6-0, 6-0 de o jucatoare aflata in ascensiune, din noua generație. Romanca a reușit…