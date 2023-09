Rezultatul anchetei: UMB-ul a săpat un drum la jumătate de metru adâncime de conducta de gaze! Rezultatele primei etape a anchetei desfașurate in urma tragicului incident de miercuri spre joi, in care patru persoane au murit și alte cinci au fost ranite, in urma unei explozii puternice pe șantierul autostrazii A7, dezvaluie detalii importante privind adancimea redusa la care se afla conducta de gaze in zona respectiva. Potrivit datelor obținute din cadrul anchetei, masuratorile efectuate arata ca adancimea la care se afla conducta in zona exploziei era intre 0,6 metri și 1,03 metri. Aceasta adancime redusa este rezultatul lucrarilor de decopertare efectuate de muncitorii de la Spedition… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

