Rezultatele tratamentului cu plasmă la pacienții COVID din România Președintele Societății Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care inca se lasa așteptate, dar tratamentul este „promițator". Rafila a explicat ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care sa masoare nivelul anticorpilor din organism și astfel sa recolteze plasma de la cei care au […]

