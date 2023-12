Rezultatele testării PISA 2022. Dezastru pentru elevii din România Rezultatele testarii PISA 2022 arata ca scorurile medii obtinute de elevii din Romania au fost similare cu cele inregistrate in 2018 la matematica, lectura si stiinte. Totodata, elevii din Romania au rezultate mai scazute decat media celor din tarile OCDE si doar 1% dintre elevii din tara noastra au performante superioare la stiinte. In plus, diferenta intre rezultatele obtinute de elevii avantajati si cei dezavantajati este mai mare in Romania fata de diferenta medie dintre cele doua grupuri in tarile OCDE. Circa un sfert dintre elevii romani se declara victime ale bullying-ului. Distribuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania obținut rezultate similare cu cele din 2018 la testarea internaționala PISA care evalueaza competențele in mod standardizat pentru elevii de 15 ani la citire, matematica și științe. Țara noastra ocupa penultimul loc dintre statele UE, inaintea Bulgariei, iar la nivel general se afla pe poziția…

- Dezastru in rezultatele testelor PISA. Dupa mai bine de doua decenii de participare, Romania pare sa fie blocata in loc. Nivelul de competența al elevilor noștri ramane la fel de alarmant de scazut. In cadrul Uniunii Europene, suntem depașiți doar de Bulgaria. Din pacate, ca țara, nu reușim sa depașim…

- Guvernul israelian va continua sa furnizeze arme de foc civililor, anunta joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, in urma unui atac armat in zona coloniei evreiesti Ramot, la Ierusalim, soldat cu cel putin trei morti si sase raniti, relateaza AFP. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter…

- Presedintele rus Vladimir Putin – care nu a luat parte la summitul liderilor G20 din septembrie, in India – urmeaza sa participe prin videoconferinta la un summit virtual al Grupului Celor Douazeci, potrivit televiziunii ruse de stat, relateaza AFP. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter …

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Campulung, in judetul Arges, ca actuala coalitie de guvernare nu a fost formata pe simpatii politice sau prietenii, ci este una pur pragmatica ce asigura stabilitatea Romaniei. Bode a adaugat ca, in anul 2024, PNL trebuie sa se organizeze…

- Coalitia a avut joi sedinta pe tema legii pensiilor, dupa ce liberalii si-au exprimat nemultumirea privind impactul legii pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a admis in sedinta ca impactul bugetar este sub 30 de miliarde de lei, asa cum preconizase Ministerul Finantelor, au precizat surse…

- Este a treia amanare a Curtii. ICCJ a sesizat, pe 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu si cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut de Parlament, pe 28 iunie. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie…

- Niciun elev din loturile largite de pregatire pentru olimpiadele internaționale nu mai primește bursa in acest an școlar și nici de acum incolo, potrivit metodologiei stabilite prin ordin de ministrul Educației, Ligia Deca. Aceștia au fost eliminați dintre beneficiarii bursei, deși anul trecut școlar…