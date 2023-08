Rezultatele finale la a doua sesiune a Bacalaureatului, publicate astăzi Rezultatele finale la sesiunea de toamna a Bacalaureatului vor fi afisate marti, 29 august, pe bacalaureat.edu.ro. Rezultatele finale, dupa rezolvarea contestatiilor, la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor fi afisate marti, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei . Rata cumulata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, inainte de contestatii, a fost de 29,8%. ”Rata cumulata de promovare (rezultate initiale – toate promotiile) este 29,8%. Rata de promovare pentru promotia anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promotiile anterioare.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

