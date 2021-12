Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile chiar la primul meci al nationalei de handbal feminin a Romaniei la Mondialul din Spania! Tricolorele au debutat cu victorie in grupa C a Campionatului Mondial din Spania, scor 39-11 (20-3), cu reprezentativa Iranului. Al doilea meci al zilei in grupa este intre Norvegia si Kazakhstan.…

- Spania a invins, miercuri, cu scorul de 29-13, in primul meci din cadrul Campionatului Mondial de handbal feminin pe care il gazduieste si la care participa si Romania, conform news.ro La pauza, scorul a fost strans, 11-10, iar egalitatea 12-12 s-a inregistrat in prima parte a reprizei a doua.…

- Turneul final al Campionatului Mondial de handbal feminin va avea loc in Spania, in perioada 1-19 decembrie 2021. Echipa Romaniei face parte din Grupa C, alaturi de Norvegia, Iran și Kazahstan. Fetele noastre vor juca la Castellon de la Plana, in Pabellon Ciutat de Castello. Patru fete de la CS Minaur…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va zbura, miercuri, spre Castello, unde va debuta, la finalul saptamanii, impotriva Iranului, la Campionatul Mondial din Spania. Echipa Romaniei bifeaza a 25-a participare la Mondiale, fiind in continuare singura reprezentativa care a participat la toate editiile.…

- Lotul național de handbal senioare al Romaniei va desfașura o acțiune de pregatire centralizata la București in perioada 23 noiembrie – 1 decembrie, urmata de participare la Campionatul Mondial din Spania (1-20 decembrie). Din lotul de 21 de jucatoare convocate fac parte și cinci fete de la CS Minaur…

- Crina Pintea a suferit o ruptura musculara în timpul meciului dintre Austria și România, iar timpul de recuperare este undeva între 6 și 8 saptamâni, anunța echipa medicala a celor de la Gyor ETO, grupare unde sportiva este legitimata.Pivotul a jucat foarte putin în…

- Nationala Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin Under-18 din Mexic, dupa ce una dintre adversarele sale din Grupa C, Nigeria, nu a mai putut ajunge in Mexic, anunta Federatia Romana de Volei pe pagina sa de Facebook. Astfel, tricolorele…