Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele sondajului online efectuat de TurdaNews, in intervalul 8-9 noiembrie 2023, in ceea ce privește intenția de vot pentru funcția de primar la Campia Turzii, in eventualitatea unor alegeri locale, a scos in evidența faptul ca actualul primar, Dorin Lojigan (PNL) se bucura in continuare de increderea…

- O filmare cu un obiect ciudat a aparut in mediul online, fiind preluata și de site-ul cluj24.ro. Din informațiile oferite de site-ul clujean, este vorba de o filmare dintr-o padure din Apuseni, realizata de un padurar. „Obiectul a aparut brusc si toate animalele din padure au inceput sa urle, sa se…

- Apar tot mai multe detalii dupa moartea DJ Lalla. In urma cu o zi au aparut rezultatele raportului toxicologic, care indica ce substanțe avea artista in organism in momentul in care a intrat in mare și a ieșit fara suflare. Tatal ei a dezvaluit ce scrie pe hartia pe care a primit-o de la medici.

- Anchetatorii au facut noi descoperiri in cazul morții tinerei Laura Roșca, cunoscuta și ca DJ Lalla. Au fost gasite cateva obiecte aparținand tinerei, respectiv telefonul, o pereche de caști și incalțamintea. Acestea au fost predate autoritaților de catre un om al strazii aflat pe plaja din Mamaia,…

- Liga 4 Academy a județului Cluj a debutat ieri și s-a incheiat azi, odata cu disputarea ultimului joc al primei etape, din ediția de campionat 2023/2024. Anticipam ca va fi un campionat interesant, daca e sa ne raportam și la rezultatele din prima etapa, care ne arata mai multe echipe care pot face…

- Imaginile publicate in aceasta dimineața au creat un adevarat șoc pe rețelele de socializare, mulți turdeni fiind obișnuiți cu un teren in care se lucra, iar acum acolo exista ceva ce puțini iși puteau imagina. ”Imagini de la Turda Arena cu spațiile verzi nou create.????”, a fost mesajul primarului…

- Deși apare mai tarziu, lebenița de la producatorii locali este la fel de gustoasa ca cea de la Dabuleni. Pepenele verde se vinde bine in piețe mai ales acum pe perioada caniculei. Costa 3 lei/kg, iar pepenii au o greutate de peste 6-8 kg. Am descoperit un producator local in Piața Centrala Turda care…

- Ne apropiem ușor de campania electorala și fiecare partid politic incearca sa-și adune votanți cum știu ei mai bine, insa unele metode ale acestora pot fi de-a dreptul ridicole și deloc in folosul cetațenilor. In urma cu aproximativ doua saptamani, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George…