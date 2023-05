Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden a oferit prima reacție dupa alegerile din Turcia. „Imi suna familiar. Cine caștiga, caștiga”, a spus Biden.Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.Erdogan a caștigat…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.La numararea a…

- Primele rezultate ale numararii votului pentru alegerile prezidentiale din Turcia aratau un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, dar pe masura ce numaratoarea a curs diferența a inceput sa scada. Agențiile de presa au dat date diferite, in vreme ce autoritațile nu au transmis…

- Primele rezultate ale numararii votului pentru alegerile prezidentiale din Turcia aratau un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, dar pe masura ce numaratoarea a curs diferența a inceput sa scada. Agențiile de presa au dat date diferite, in vreme ce autoritațile nu au transmis…

- Dupa numararea a 50 la suta din voturi, la alegerile prezidențiale din Turcia, Erdogan il devanseaza pe KilicdarogluPotrivit date parțiale oficiale anunțate dupa inchiderea urnelor, președintele in exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, il devanseaza pe candidatul…

- Presedintele turc Recep Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj, Erdogan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…