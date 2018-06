REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ CARAŞ-SEVERIN 2018. Surprize mari după afişarea notelor REZULTATE EVALUARE NATIONALA CARAȘ-SEVERIN 2018 Luni, 11 iunie, s-a desfasurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, proba de Limba si literatura romana. Miercuri, 13 iunie, elevii au dat examen la matematica. Joi, 14 iunie, elevii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna, au sustinut proba scrisa la Limba si literatura materna. EVALUARE NATIONALA 2018. Prima afisare a rezultatelor este programata pe data de 19 iunie (pana la ora 12:00). In aceeasi zi, vor putea fi depuse si contestatiile (pana la ora 19:00). Rezultatele finale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

