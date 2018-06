Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata au fost facute publice rezultatele la Evaluarea Nationala 2018. In judetul Arad trei eleve, doua de la Colegiul National „Moise Nicoara” si una de la Liceul National de Informatica Arad au obtinut note maxime, 10, atat la Limba si literatura romana cat si la Matematica. Rezultatele…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania, Adriana Iliescu, a luat nota mare la limba romana, dar a dat greș la examenul de matematica la Evaluarea naționala 2018. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala. Ea are o fiica, Eliza , care acum are 13 ani și care…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO, REZULTATE CAPACITATE 2018, REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 Arad, NOTE EVALUARE NATIONALA 2018 Arad. Aproape 3.500 de elevi din județul Arad au participat la Examenul de Evaluare Naționala a elevilor din clasa a VIII-a in 2018. Evaluarea Nationala s-a desfașurat,…

- Rezultatele la Evaluarea Nationala vor fi facute publice marti, pana la ora 12,00 AICIPotrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, tot marti se vor putea depune contestatii, intre orele 14,00 si 19,00.Rezultatele finale vor fi afisate sambata, 23 iunie.La sesiunea…

- Rezultatele din județul Teleorman la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Rezultatele din județul Bistrita-Nasaud la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții…

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, ultima proba a Evaluarii Naționale, cea la limba materna. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, 14 iunie, examenul la limba materna, în cadrul Evaluarii Naționale.…