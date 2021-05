Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Unirea Braila va juca cu Bucovina Radauți in primul baraj pentru promovarea in eșalonul secund. Formația antrenata de Florentin Petre se gasește intr-o situație delicata. Bucovina Radauți - Dacia Unirea Braila se joaca sambata, de la ora 18:00.Pentru un loc in Liga 2, caștigatoarea va infrunta…

- CSO Filiasi intalneste vineri, de la ora 18.00, pe stadionul „Tineretului“ din Brasov, formatia locala Corona, castigatoarea seriei a 5-a din Liga 3. Acesta este meciul tur al primului baraj de promovare in esalonul secund. Mansa a doua va avea loc pe 15 mai, la Filiasi. Gruparea doljeana, care a incheiat…

- Bucovina Radauți și Foresta Suceava au ocupat primele doua poziții in ierarhia Seriei I a Ligii a III-a la finalul campionatului și au primit dreptul de participare la meciurile de baraj pentru promovarea in eșalonul al doilea. In urma victoriei cu 3-0 din ultima runda, din deplasare, cu ...

- Penultima etapa din cadrul sezonului regulat al seriei I a Ligii a III-a de fotbal a clarificat definitiv situația in ceea ce privește echipele care vor participa la primul baraj de promovare in Liga a II-a. Foresta Suceava a caștigat lejer disputa cu ”lanterna roșie” CSM Pașcani, iar Bucovina Radauți…

- Au mai ramas trei etape din sezonul regulat al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Foresta Suceava poate rezolva in proproție covarșitoare ecuația paticiparii la barajul de promovare in eșalonul secund daca va caștiga la Juniorul Vaslui. In acest an gruparea suceveana inca nu a caștigat in deplasare…

- 2.280 de cazuri noi au fost inregistrate, de la ultima raportare, la nivel national. La Constanta, autoritatile au raportat 58 de noi imbolnaviri.Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .761.631 de…

- Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni au programate, in cursul zilei de miercuri, meciuri de verificare in cadrul programului de pregatire pentru sezonul oficial de primavara al eșalonului al treilea, care va debuta pe 13 martie.Cu incepere de la ora 14.00, terenul sintetic de la Liceul cu ...

- 3.382 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 au fost inregistrate la nivel national. In judetul Constanta au fost raportate 84 de noi cazuri.Pana astazi, 23 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 784.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .728.252 de…