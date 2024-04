Cinci elevi ai Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud au obținut rezultate deosebite la fazele județene ale Olimpiadelor școlare. „Ne mandrim cu elevii noștri care au obținut premii și mențiuni la etapa județeana a olimpiadelor școlare. Prezentarea rezultatelor deosebite incepe astazi cu: Eduard Voica, clasa a XII a B, premiul III, Olimpiada de limba și literatura […] The post Rezultate deosebite obținute de cinci elevi ai Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, la fazele județene ale Olimpiadelor școlare first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud .