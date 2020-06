Rezultate BAC 2020. Notele, publicate azi pe EDU.RO, în format anonimizat Rezultatele la BAC 2020 sunt afișate astazi la avizierele școlilor și online, pe edu.ro. La fel ca și la evaluare naționala, rezultatele de la Bac 2020 vor fi anonimizate. Aproxinativ 155.500 de elevi așteapta astazi sa vada ce note au luat la examenele susținute saptamana trecuta. Rezultatele la examenul de bacalaureat sunt publicate astazi, pana in ora 12.00, potrivit calendarului examenului care a fost aprobat de Ministerul Educației. Imediat dupa publicarea rezultatelor la BAC, elevii nemulțumiți vor putea sa depuna contestații. Astazi, ei pot sa depuna contestații de la ora 16.00 la 20.00,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

