- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Bookmakerii ii dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse intre 1,01 și 1,07, in timp ce Viorica Dancila are cote care variaza intre 7,50 și 10,00. Actualul sef al statului era favorit și inaintea primului tur, cand a primit din partea caselor de pariuri 1,20, in timp ce Dancila…

- SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 33,49% dintre voturile exprimate duminica, laprimul tur al alegerilor prezidentiale, iar Viorica Dancila 22,69%, potrivit datelor prezentate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 99,09% din sectiile…

- Klaus Iohannis, actualul președinte al țarii, candidatul PNL a obținut cel mai mare scor la votul de duminica, urmat de reprezentantul PSD, fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila. Iohannis (1,07) vs Dancila (7,50), scrie libertatea.ro. Chiar daca Biroul Electoral Central nu a anunțat rezultatele…

- Klaus Iohannis, candidatul PNL, a caștigat cele mai multe categorii de votanți, respectiv urban/rural sau femei/barbați, indiferent de studii. Singurele excepții sunt votanții de peste 61 de ani, categorie caștigata de Viorica Dancila, și de cea a alegatorilor din Capitala, unde conduce Dan Barna. Potrivit…

- BEC a anunat primele rezultate partiale dupa numararea a 1.459.574 de voturi, respectiv 16%: Klaus Iohannis cu 36,5% Viorica Dancila- 26,7% Dan Barna- 9,6% Mircea Diaconu-8,2% Theodor Paloeologu- 4,7% loading...

- Intr-o filmare realizata pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Rareș Bogdan a ținut sa precizeze ca PNL nu strange voturi pentru Viorica Dancila: „Aș vrea sa demontam o manipulare care a aparut in spațiul public. Chiar daca susținem candidați diferiți nici gand PNL, de toate voturile de care…

- REZULTATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Miza reala a turul 1 e cine va intra in turul 2 alaturi de președintele Klaus Iohannis, favoriții fiind Viorica Dancila și Dan Barna. Dupa mobilizarea...

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila se vor duela in turul doi al alegerilor prezidențiale. E pronosticul lansat de jurnalistul Ion Cristoiu, prezent joi, la Antena 3, in emisiunea Ediție Speciala. "In turul al doilea sigur va intra Klaus Iohannis. Nu are cum sa nu intre, poate nu cu scorul acesta…