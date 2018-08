Stiri pe aceeasi tema

- Comunicatul organizatorilor prevede: Cerem Parlamentului sa indeplineasca revendicarile din Rezoluție! Incepand cu ora 09:00, ne vedem in fața Parlamentului, pentru a cere deputaților care se vor afla in ședința sa indeplineasca cele trei revendicari menționate in Rezoluția adoptata la 1 iulie 2018…

- Confirmarea legalitatii alegerilor locale noi din Chisinau, anularea sistemului electoral mixt, dar si tragerea la raspundere a judecatorilor care au decis invalidarea alegerilor, sunt principalele revindecari din Rezolutia actiunii de protest organizata de catre Miscarea de Rezistenta Nationala pe…

- Adunarea Generala a ONU a votat pe 23 iunie Rezolutia „Retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova”, proiect propus de Republica Moldova, avand in calitate de coautori alte 11 state ale lumii.

- In timp ce la Chisinau hotarari succesive ale justitiei au consternat comunitatea internationala, prin nevalidarea alegerilor locale, in asteptarea hotararii definitive si irevocabile a Curtii Supreme, iata ca, la Adunarea Generala a ONU, a fost votata vineri 22 iunie seara Rezolutia privind retragerea…

- Ministerul de Externe rus a denuntat sambata rezolutia adoptata in ajun de Adunarea Generala a ONU privind retragerea trupelor ruse stationate de mai bine de 26 de ani in Republica Moldova, informeaza AFP. Mii de soldati rusi sunt prezenti in Transnistria, regiune separatista prorusa din estul Republicii…

- Adunarea generala a ONU a adoptat proiectul de rezoluție propus de Chișinau privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreana a Republicii Moldova, transmite Radio Chișinau. R. Moldova considera ilegala staționarea trupelor militare ruse și a armamentului pe teritoriul sau.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind retragerea trupelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, se arata pe contul de Twitter al MAE. "Salutam adoptia rezolutiei Adunarii Generale a ONU privind…