Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a pus-o in libertate, duminica, pe tanara palestiniana Ahed Tamimi care a fost intemnitata anul trecut dupa ce lovise un soldat israelian in Cisiordania ocupata, intregul incident fiind transmis in direct pe o retea de socializare online, transmit AFP si Reurers. Tamimi (17 ani) a devenit…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp a anuntat joi ca a decis sa limiteze forwardarea mesajelor pentru toti utilizatori, dupa ce autoritatile din India au incercat sa limiteze raspandirea zvonurilor care au dus la incidente violente, transmite Reuters. Un val de linsari generate de "fake…

- Egiptul le ofera cetatenia tarii strainilor care depun cel putin 7 milioane de lire egiptene (392.000 dolari) si predau banii trezoreriei dupa cinci ani, conform unui amendament adoptat luni de parlamentul de la Cairo, relateaza Reuters. Egiptul cauta modalitati de a-si revigora finantele…

- Principala suspecta dintr-o serie de crime rasiste care au socat Germania la inceputul anilor 2000 a fost condamnata miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal din Munchen, transmit dpa, Reuters si AFP. Beate Zschaepe, in varsta de 43 de ani, este singura supravietuitoare a celulei neonaziste Rezistenta…

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a raspuns acuzatiilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, sustinand ca acesta, fiind un sustinator al Hamas, "stie totul despre terorism si masacre", scrie The Times of Israel. Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid"…

- Israelul a lovit joi dimineata in zeci de locuri in Siria si a afirmat ca este vorba de represalii la lansarea de catre fortele iraniene din Siria a circa 20 de rachete, catre pozitii de pe inaltimile Golan, informeaza Agerpres. Joi seara, armata israeliana a dat publicitatii inregistrarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…