Rezista, Basescule, rezista! Fraierii ca mine injura propagandistele hidoase. Tolontan baga la puscarie toape frumusele (Ridzi, Udrea), iar pe toapele uratele le tine in redactie. Bravo, Tolo, bagi, bagi, dar mai si scoate, ca pe Victor Becali si pe Borcea i-ai bagat si i-ai uitat acolo. Scrie si tu zece randuri, fiindca Sistemul e permeabil la sugestiile tale. […] Rezista, Basescule, rezista! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragi romani, nu va bucurati! Tefeloazelor, nu va mai tavaliti in chinuri! Abuzurile, teroarea nu s-au terminat. Inca se baga nevinovati la puscarie. Conditiile din inchisori sunt tot ca in Turcia, iar eliberarea conditionata nu se respecta. Prietenii mei Victor Becali si Borcea sunt tot acolo, desi…

- Sasul elocvent ca un Trabant a certat Guvernul, pentru ca nu absoarbe fonduri europene. Are dreptate. Nu absoarbe. Iar Dragnea ramane cum am stabilit: un individ amfibiu si vascos. Poate ca Guvernul condus de “tarancuta, tarancuta” a lui Dan Spataru ar absorbi bani de la UE, dar cine raspunde? Semneaza…

- Actele necesare extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia au ajuns pe masa Inaltei Curti din Belgrad. Dupa un an si jumatate plus un episod jenant: acela in care partea romana jura ca a trimis documentele dar judecatorii sarbi insistau ca nu le-au primit. Epopeea lui Sebastian Ghita pare sa fi ajuns…

- Un autoturism care are însemne ale ”SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR” este parcat, zilnic, în ușa Cinema Dacia. ”În fata cinematografului Dacia din Manastur este o pieteta unde sunt amenajate 2 banci. Pentru…

- Zilele astea, mlastina politicii dambovitene s-a imbogatit cu noi miresme. Campania pentru alegerile europarlamentare, moartea pasiunilor politice pana ieri, are anul viitor o miza mare. Pentru PPE-ul doamnei Merkel, blocata la mantinela de pacatele trecutului. Si pentru noi romanii, prin ricoseu.…

- Corcoran s-a nascut in America anilor 1940-1950, in New Mexico, un copil al Generației Babyboom, epoca in care Statele Unite a trecut printr-o explozie a natalitații. La inceput, scrie John Corcoran intr-un articol publicat pe BBC, a avut un indiciu: a vorbit mai tarziu decat prietenii lui de joaca.…

- Poliția belgiana a sechestrat 31 de camioane din Romania și Portugalia, care efectuau operațiuni de transport național in Belgia, scrie Flandern Info. Zeci de camioane din Romania și Portugalia sechestrate in Belgia Poliția belgiana a sechestrat 31 de camioane din Romania și Portugalia, care efectuau…

- Inca o reduta a statului paralel este pe cale sa se prabuseasca, odata cu initiativa legislativa a mai multor senatori ai actualei coalitii de guvernare, prin care blocarea accesului la orice functie in statul roman prin refuzul acordarii ORNISS va trebui temeinic motivata de acum inainte. Iar lovitura…