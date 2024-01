Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, general Ionel Sorin Balan, a declarat ca exista o tendinta de crestere a atacurilor cibernetice, adaugand ca acest fenomen este stapanit la nivelul Romaniei, potrivit Agerpres. „Este un trend de crestere a tot ce inseamna atacuri cibernetice…

- Producatorii autohtoni de carne de pui lucreaza la nivelul celor mai inalte standarde tehnologice, etice si de responsabilitate, asigurand un nivel ridicat de siguranta si calitate a produselor din carne de pui, sustin reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), intr-un comunicat…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 58,894 miliarde euro la finele lunii noiembrie 2023, in crestere cu 1,2% comparativ cu nivelul de 58,186 miliarde euro la 31 octombrie 2023. Conform unui comunicat al BNR, remis luni AGERPRES , in cursul lunii au avut loc intrari de 2,961 miliarde…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii septembrie 2023 un sold de 640,762 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 2,4% (1,6% in termini reali) fata de luna august 2023, iar in raport cu septembrie 2022 s-a majorat cu 10,1% (1,2% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…